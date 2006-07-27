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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Производим системы автоматического управления технологическими процессами (АСУ ТП), применяемые на промышленных и гражданских объектах. В создаваемых АСУ ТП используется оборудование ведущих фирм производителей.
В последнее время активно предлагаем Заказчикам комплексные решения, реализуемые на оборудовании российского производства
в рамках и импортозамещения.
АСУ ТП
АСУ ТП, АСУ ПТ, САР, СУР ВНС, СУР КНС
Автоматизация и диспетчеризация систем учёта энергоресурсов
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Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения
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Автоматизация и диспетчеризация систем теплоснабжения
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Автоматизация инженерных систем
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Автоматизация насосных станций
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Автоматизация ЖКХ
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Автоматизация котельных
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Берем на себя задачу производства
АСУ ТП под ваши задачи и технологические процессы.
ПРОИЗВОДСТВО АСУ ТП
Увеличиваем срок службы оборудования.
Повышаем уровень качества производства.
Сокращаем затраты
на эксплуатацию.
Надёжность
Качество
Экономия
65%
75%
45%
ВИды
Автоматизации
Производим и обслуживаем все уровни автоматизации на вашем предприятии.
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Автоматизация
Реализация комплексных проектов под ключ с соблюдением ожиданий Заказчика и сроков сдачи как на этапе разработки и внедрения, гарантийном и пост-гарантийном обслуживании.

В связи с различностью подходов различают автоматизацию:
  • технологических процессов (Process Automation)
  • дискретных технологических процессов (Factory Automation)
  • гибридных технологических процессов (Hybrid Automation)
Промышленных объектов
Автоматизация
Анализ ТЗ (написание ТЗ совместно с Заказчиком), и разработка и согласование конструкторской документации (КД) создаваемых систем автоматизации и энергоснабжения.
Проектирование
Автоматизация
Автоматизация и диспетчеризация объектов гражданского сектора в области электроснабжения.
Гражданского сектора
Локальных сетей
Автоматизация
Автоматизация локальных систем, оборудования и процессов
является первой ступенью системы полной комплексной автоматизации предприятия или объекта.
АСУ ТП Нижний уровень
Нижний уровень – всевозможные датчики (давления, температуры, уровня, вибрации, концентрации газов и т.д.), исполнительные устройства (запорная, регулирующая арматура, различные агрегаты с электродвигателями и т.д.), сигнализирующие (звуковые и световые) устройства и многие другие измеряющие, исполняющие команды устройства.

АСУ ТП Средний уровень
Средний уровень – программируемые логические контроллеры (ПЛК), модули ввода/вывода, различные медиаконвертеры для преобразования интерфейсов и протоколов связи. ПЛК получает информацию от оборудования нижнего уровня и выдает на нижний уровень команды управления. A&T GROUP разрабатывает алгоритмы работы ПЛК, которые используются в АСУ ТП и в дальнейшем применяются на промышленных объектах различного назначения. 
Среди наиболее важных функций (алгоритмов), выполняемых АСУ ТП промышленного объекта, выделяются следующие: 
  • Обеспечение противоаварийных защитных функций оборудования – автоматическое отключение и запуск какого-либо агрегата, по достижению контролируемыми аналоговыми параметрами границ уставок, либо по возникновению или исчезновению какого-либо дискретного сигнала. 
  • Обеспечение функций автоматического ввода резерва – включение в технологический процесс резервного агрегата, либо при возникновении неисправности основного, либо в дополнение к основному агрегату. 
  • Обеспечение функций регулирования – поддержание значения какого-либо параметра в заданном диапазоне, в зависимости от значения других параметров и заданных условий регулирования. 
  • Обеспечение функций автоматического управления – штатный режим работы АСУ ТП. Все оборудование, участвующее в технологическом процессе, управляется в автоматическом режиме, по заранее заданному алгоритму, в зависимости от назначения техпроцесса. 
  • Обеспечение функций удаленного управления – позволяет вести удаленное с АРМ оператора управление оборудованием объекта. 
В АСУ ТП широко применяются ПЛК и другое периферийное оборудование фирм широко известных вендоров. На этапе создания АСУ ТП, специалистами компании A&T GROUP разрабатывается конструкторская документация и собираются шкафы автоматики (УСО), куда устанавливается все оборудование среднего уровня.

АСУ ТП Верхний уровень
Верхний уровень – оборудование, обычно устанавливаемое в местах расположения рабочих мест операторов и диспетчеров, служащее для предоставления информации о технологическом процессе человеку, в понятной для него форме. 
Для обмена информацией, оборудование верхнего и среднего уровня объединяются в единую технологическую сеть. В зависимости от используемого оборудования на среднем уровне, это может быть, как сеть, построенная на базе широко применяемых в быту коммуникационных протоколах обмена, так и сеть, построенная с применением узкоспециализированных промышленных протоколов обмена данными. 
Существует несколько ключевых компонентов, на основе которых строится верхний уровень АСУ ТП: 
  • АРМ оператора – автоматизированное рабочее место оператора технологического процесса, обычно, в виде персонального компьютера промышленного (отказоустойчивого) исполнения. Как правило, любая АСУ ТП имеет в своем составе как минимум одно автоматизированное рабочее место оператора. На АРМ оператора отображается вся информация о технологическом процессе, контролируемом АСУ ТП. Информация предоставляется в виде анимированных мнемокадров, на которых условно обозначены объекты технологического процесса (датчики, насосы, задвижки и т.д.). 
  • Сервер сбора и хранения данных – информация, получаемая верхним уровнем от контролируемых объектов, записывается сервером сбора данных, для последующего просмотра в ретроспективе. Это могут быть как данные от аналоговых датчиков, доступные для последующего просмотра в виде графиков (трендов), так и журналы архивных сообщений о работе системы, доступные для просмотра в виде таблиц. В небольших АСУ ТП функции сервера сбора и хранения данных могут быть возложены на АРМ оператора. В масштабных АСУ ТП, где несколько АРМ оператора и количество обрабатываемых параметров больше, такие функции возлагаются на отдельный компьютер. Для исключения потери данных он представляет собой отказоустойчивый сервер (или несколько серверов). 
  • Межсетевой экран (firewall) – создаваемой АСУ ТП необходимо иметь возможность стыковки с другими АСУ ТП для интеграции в одну глобальную технологическую сеть. С целью исключения возможных коллизий при стыковке с другими АСУ ТП и для защиты от несанкционированного доступа по сети извне, в АСУ ТП применяются межсетевые экраны. 
Это лишь основные компоненты, которые входят в состав верхнего уровня АСУ ТП промышленного объекта. Необходимый набор оборудования подбирается при создании АСУ ТП в соответствии с проектной документацией или по согласованию с Заказчиком.

Мы выстраиваем доверительные и надежные отношения с нашими партнерами. Изучите, что они говорят о нас.
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  • АО Нижфарм
    Инженерно-техническое управление АО Нижфарм выражает Вам благодарность за выполнение работ сотрудниками ООО «АИТ ГРУПП» по модернизации системы управления технологическими центрами производственного цеха на оборудовании SIEMENS, разработке ПО «Верхнего и Среднего уровня», разработке эксплуатационной документации
    Все работы выполнены на профессиональном уровне, модернизированные
    системы и оборудование функционируют исправно.

    Главный инженер - Кузнецов А.Б.
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АО Нижфарм
Инженерно-техническое управление АО Нижфарм выражает Вам благодарность за выполнение работ сотрудниками ООО «АИТ ГРУПП» по модернизации системы управления технологическими центрами производственного цеха на оборудовании SIEMENS, разработке ПО «Верхнего и Среднего уровня», разработке эксплуатационной документации
Все работы выполнены на профессиональном уровне, модернизированные
системы и оборудование функционируют исправно.

Главный инженер - Кузнецов А.Б.
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