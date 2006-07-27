Автоматизация

АРМ оператора – автоматизированное рабочее место оператора технологического процесса, обычно, в виде персонального компьютера промышленного (отказоустойчивого) исполнения. Как правило, любая АСУ ТП имеет в своем составе как минимум одно автоматизированное рабочее место оператора. На АРМ оператора отображается вся информация о технологическом процессе, контролируемом АСУ ТП. Информация предоставляется в виде анимированных мнемокадров, на которых условно обозначены объекты технологического процесса (датчики, насосы, задвижки и т.д.).

Сервер сбора и хранения данных – информация, получаемая верхним уровнем от контролируемых объектов, записывается сервером сбора данных, для последующего просмотра в ретроспективе. Это могут быть как данные от аналоговых датчиков, доступные для последующего просмотра в виде графиков (трендов), так и журналы архивных сообщений о работе системы, доступные для просмотра в виде таблиц. В небольших АСУ ТП функции сервера сбора и хранения данных могут быть возложены на АРМ оператора. В масштабных АСУ ТП, где несколько АРМ оператора и количество обрабатываемых параметров больше, такие функции возлагаются на отдельный компьютер. Для исключения потери данных он представляет собой отказоустойчивый сервер (или несколько серверов).

Межсетевой экран (firewall) – создаваемой АСУ ТП необходимо иметь возможность стыковки с другими АСУ ТП для интеграции в одну глобальную технологическую сеть. С целью исключения возможных коллизий при стыковке с другими АСУ ТП и для защиты от несанкционированного доступа по сети извне, в АСУ ТП применяются межсетевые экраны.

– оборудование, обычно устанавливаемое в местах расположения рабочих мест операторов и диспетчеров, служащее для предоставления информации о технологическом процессе человеку, в понятной для него форме.Для обмена информацией, оборудование верхнего и среднего уровня объединяются в единую технологическую сеть. В зависимости от используемого оборудования на среднем уровне, это может быть, как сеть, построенная на базе широко применяемых в быту коммуникационных протоколах обмена, так и сеть, построенная с применением узкоспециализированных промышленных протоколов обмена данными.Существует несколько ключевых компонентов, на основе которых строится верхний уровень АСУ ТП:Это лишь основные компоненты, которые входят в состав верхнего уровня АСУ ТП промышленного объекта. Необходимый набор оборудования подбирается при создании АСУ ТП в соответствии с проектной документацией или по согласованию с Заказчиком.