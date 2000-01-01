Производство НКУ

При заказе НКУ Заказчик представляет проектное задание на изготовление, заполненный опросный лист или указывает: номинальное напряжение, В; частоту сети, Гц; номинальный ток КЗ, кА; исполнение (напольное, навесное, встраиваемое, пультовое и т.д.); максимальный габарит щита (ВхШхГ), мм с цоколем; способы и исполнение ввода/вывода питающих и отходящих линий; тип обслуживания (одностороннее, двустороннее); тип питающей сети по заземлению согласно ГОСТ 30331.1; форму внутреннего разделения согласно ГОСТ Р 51321.1; соответствие места установки степени защиты IP устройства. Для удобства Заказчика и более качественной обработки заказов нами разработаны удобные опросные листы (ОЛ).