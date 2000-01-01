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info@ait-g.ru

ПРОИЗВОДСТВО НКУ

A&T GROUP самостоятельно производит Низковольтные Комплектные Устройства (НКУ) для применения в электроустановках энергетических объектов, производственных, общественных и административных зданий, объектов инфраструктуры и аграрного сектора.
ГРЩ, ВРУ, ЩС, ЩР, ЩУ
ГРЩ, ВРУ, ЩС, ЩР, ЩУ
Специалисты компании выполняют все возможные виды работ с НКУ: от разработки
и сборки до установки, подключения, наладки и интеграции с остальными системами предприятия.
НКУ – ЩИТЫ, ШКАФЫ
Увеличиваем срок службы оборудования.
Повышаем уровень качества производства.
Сокращаем затраты
на эксплуатацию.
Надёжность
Качество
Экономия
65%
75%
45%
ПРОИЗВОДСТВО НКУ
Создаем НКУ по техническому заданию Заказчика "под ключ”.
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Весь спектр услуг
ГРЩ
Производим главные распределительные щиты (ГРЩ), вводно-распределительные устройства (ВРУ), щиты автоматического ввода резерва (АВР) для электроустановок энергетических объектов.
Распределительный щит
ЩР
Изготавливаем шкафы распределительные для приёма,
учёта и распределения электрической энергии.
Щиты, шкафы распределительные

ЩУ
Изготавливаем шкафы и щиты для комплексного решения по приёму, учёту, реализации функций управления, контроля, сигнализации, регулирования, обработки и передачи данных.
Щиты, шкафы управления
НКУ
Заказчик получает весь спектр услуг «под ключ»: от разработки, сборки- до установки, подключения, наладки, испытаний и интеграции с системой автоматизации и диспетчеризации.
Мы выстраиваем доверительные и надежные отношения с нашими партнерами. Изучите, что они говорят о нас.
отзывы Партнеров
  • АО Нижфарм
    Инженерно-техническое управление АО Нижфарм выражает Вам благодарность за выполнение работ сотрудниками ООО «АИТ ГРУПП» по модернизации системы управления технологическими центрами производственного цеха на оборудовании SIEMENS, разработке ПО «Верхнего и Среднего уровня», разработке эксплуатационной документации
    Все работы выполнены на профессиональном уровне, модернизированные
    системы и оборудование функционируют исправно.

    Главный инженер - Кузнецов А.Б.
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  • Отзывы
    скоро будут добавленны
  • Отзывы
    скоро будут добавленны
  • Отзывы
    скоро будут добавленны
АО Нижфарм
Инженерно-техническое управление АО Нижфарм выражает Вам благодарность за выполнение работ сотрудниками ООО «АИТ ГРУПП» по модернизации системы управления технологическими центрами производственного цеха на оборудовании SIEMENS, разработке ПО «Верхнего и Среднего уровня», разработке эксплуатационной документации
Все работы выполнены на профессиональном уровне, модернизированные
системы и оборудование функционируют исправно.

Главный инженер - Кузнецов А.Б.
Отзывы
скоро будут добавленны
Отзывы
скоро будут добавленны
Отзывы
скоро будут добавленны
Отзывы
скоро будут добавленны
Документация
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Вся нормативная официальная документация,
связанная с деятельностью A&T GROUP.
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