Производство НКУ

Взаимодействуя с нами, Заказчик получает весь спектр услуг «под ключ»: от разработки, сборки- до установки, подключения, наладки и интеграции с системой автоматизации и диспетчеризации. На весь комплекс работ по сборке НКУ от силового распределения до шкафов автоматизации нашей компанией получена вся необходимая разрешительная документация и сертификаты соответствия ТР ТС. Заказчику не надо тратить свое время на получение всех разрешений, поскольку с изделиями поставляется полный комплект разрешительной и сопроводительной документации.

Для производства НКУ мы применяем качественное оборудование известных мировых брэндов.

Мы разрабатываем и поставляем изделия исходя из бюджета Заказчика.

Компания обладает всем необходимым перечнем технологического оборудования европейского производства для сборки НКУ на токи до 4000 А: станок для обработки токопроводящих шин с ЧПУ ; принтеры, позволяющие наносить маркировку на комплектующие и проводники.

Конструкторский отдел и цех сборки сформированы из высокопрофессиональных сотрудников, которые проходят обучения по программам вендоров и имеют сертификаты, подтверждающие их компетенции. Для создания и проработки используются специальные программные средства, позволяющие конфигурировать НКУ.

Все изделия проходят выходной контроль и приемо-сдаточные испытания сотрудниками службы контроля качества. Наличие собственного производственный комплекса для сборки и запаса комплектующих на складском комплексе гарантирует выполнение крупных заказов точно в назначенный срок.



